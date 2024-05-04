極氪汽車赴美上市 中國新能源車企第4家

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（中央社台北4日電）極氪汽車即將在美國掛牌上市，成為繼蔚來、理想和小鵬汽車之後，第4家赴美IPO的中國新能源車廠。與「蔚小理」相比，極氪背後有吉利集團撐腰，今年以來銷量翻倍，有望轉虧為盈。

綜合陸媒第一財經、潮新聞報導，創立剛滿3年的極氪（Zeekr），美東時間3日向美國證券管理委員會（SEC）提交更新版的首次公開募股（IPO）書，計劃以ZK為股票代碼在紐約交易所掛牌上市。

極氪目標估值51.3億美元，將發行1750萬股ADS（美國存托股），每份ADS代表10股普通股，發行價格區間定在18至21美元之間，籌集最多3.675億美元。

招股書表示，極氪原有股東吉利汽車表示，將認購不超過3.2億美元的ADS。寧德時代、艾德斯科技（Mobileye）等投資者和股東也表示有興趣參與認購。

極氪是第4家赴美上市的中國新能源車廠，此前蔚來、理想和小鵬汽車先後登陸美股。但與「蔚小理」不同的是，極氪是吉利旗下的智慧純電動汽車品牌，背後有母公司撐腰。

報導引述知情人士稱，極氪汽車背靠吉利控股集團，經營性現金流充足。極氪謀求上市，主要是為了打開全球化的市場和融資管道。在紐交所上市後，極氪將會成為一家全球化的公司，讓公司的治理結構更加健康、透明。

截至4月底，極氪汽車成立3年來累計交付超過24萬輛電動汽車。今年1至4月，極氪銷量年增111%。按照規劃，極氪今年的銷量目標為23萬輛，增速接近100%。吉利汽車集團副財務長戴永此前表示，在銷量提升、毛利上漲的前提下，極氪2024年將力爭實現轉虧為盈。

根據招股書，走高價路線的極氪，2023年整車毛利率達15%，在純電動車企業中僅次於特斯拉的19%。

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不過報導指出，極氪此次IPO對應估值約為51.2億美元，低於此前預期。與此同時，造車新勢力普遍過了資本熱潮，2021年高估值盛況不再。過去兩年，蔚來、小鵬等造車新勢力美股股價較2021年高點普遍重挫80%左右。

有分析人士認為，當前的確不是資本市場最佳的視窗期，但也要看公司追求的是短期融資還是長期發展。其次，中國汽車公司如果想展開全球化業務，登陸美股有利於全球化公司治理架構的建設。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1130504