民眾陳情台中車站遭街友占用 市府每日2次會勘勸導

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（中央社記者郝雪卿台中4日電）民眾陳情台中車站周邊遭街友占用及堆積物品，台中市政府今天表示，透過每日2次聯合會勘及勸導，並在現場張貼告示，針對私人堆置物品將予以清除，以提供整潔的乘車環境。

有街友團體認為，市府清除街友物品的頻率增加，讓不在現場的街友措手不及，包括衣物、棉被等被清除，有時連證件及錢包也被丟掉，市府沒有配套措施，只是一味驅趕，將讓街友更難以自立。

台中市政府表示，因民眾持續陳情火車站遭遊民占用、隨地便溺及丟棄垃圾，市府透過每日2次聯合會勘及勸導，並在現場張貼告示，針對私人堆置物品（如紙箱、便當盒等）將予以清除，以提供整潔的乘車環境。

市府指出，目前正研擬場域管理維護要點，有關行李袋發放及放置空間等配套措施也在積極研議中。

市府進一步說明，積極提供遊民基礎生活照顧及居住資源，台中市現提供3處遊民緊急收容處所和9處中繼住宅，更加碼提供遊民房屋租金補助1年2萬4000元，優先協助連結就服處資源及提供就業培力協助，盼協助遊民回歸社區生活。（編輯：謝雅竹）1130504