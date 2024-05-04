男從工地偷到道路鋼製護欄 彰化警破連續竊案

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（中央社記者蕭博陽彰化縣4日電）林姓男子鎖定H型鋼等鋼鐵製品，連續在彰化市多處工地與道路下手行竊，警方研判是同一人所為，調閱監視器鎖定作案車輛及犯嫌身分到台中抓人，起出鋼製道路護欄等物品並法辦。

彰化縣警察局彰化分局今天發布新聞稿表示，余姓民眾4月5日、18日報案指彰化市聖安路工地多項物品遭竊取，損失三角架、短節H300型鋼、貨車綑綁帶、夾具、自動排水門扇、門框等，2次遭竊損失約新台幣7萬多元，嚴重影響工作。

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彰化分局指出，不久詹姓被害人也報案指汽車零件被竊，損失約4萬5000元，還有馬姓被害人4月22日報案指彰化市彰興路店門外5個輪框被偷，損失1萬元；警方分析犯案手法類似，快官派出所報請彰化地方檢察署指揮，與分局偵查隊、大竹派出所組成專案小組偵辦。

彰化分局指出，快官派出所副所長洪勝吉等5人2日至台中市烏日區執行搜索及拘提45歲林姓男子，起獲11支H型鋼、27組螺絲、犯罪工具等，經查這些贓物是1日在彰化市中彰路高速公路下偷竊的道路護欄，嚴重影響公共安全，全案依竊盜罪嫌移請檢方偵辦。（編輯：謝雅竹）1130504