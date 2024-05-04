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華碩家庭日 施崇棠：抓住契機打造全方位AI公司

2024/5/4 15:20
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（中央社記者吳家豪台北4日電）電腦品牌廠華碩今天舉辦運動家庭日，董事長施崇棠表示，期許華碩持續轉型再造，全體員工一起發揮眾智，抓住這次AI（人工智慧）革命的契機，將華碩打造成一個全方位AI公司，進而成為數位新世代備受推崇的科技創新領導企業。

華碩成立35週年，今天以「眾智‧眾志（Wiser Together）」為主題，在台北大學田徑場舉行運動家庭日，現場湧入近萬名員工攜眷參與，並舉辦一系列趣味競賽，透過賽事進行，凝聚員工向心力。

施崇棠在會場上表示，回憶起36年前在一家昏暗的冰果室，夢想著創立一家「小而美、但電腦技術天下無敵的公司」，如今華碩已經在過35歲生日。

施崇棠提到，「特別在此向所有一起胼手胝足、一路打拚過來的老夥伴，以及後來加入共同打拚的夥伴，致上最誠摯、最由衷的謝意」。

施崇棠指出，運動會也隱含著華碩正在全力塑造的進化與眾智文化，今天是屬於員工與家屬盡情歡樂的日子，祝福員工都能享受最美好的一天，也祝福所有員工的家庭都能幸福美滿、心想事成。（編輯：張若瑤）1130504

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