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全大運射箭反曲弓 清華大學國手齊聚女團摘金

2024/5/4 17:29（5/4 18:01 更新）
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113年全國大專校院運動會在台中，清華大學女子反曲弓隊國手如雲，成員郭紫穎（左起）、李彩綺、邱意晴等人4日在團體賽聯手擊敗國立體大、摘下金牌。（113全大運提供）中央社記者黎建忠傳真 113年5月4日
113年全國大專校院運動會在台中，清華大學女子反曲弓隊國手如雲，成員郭紫穎（左起）、李彩綺、邱意晴等人4日在團體賽聯手擊敗國立體大、摘下金牌。（113全大運提供）中央社記者黎建忠傳真 113年5月4日
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（中央社記者黎建忠台北4日電）2024年全大運今天開幕，不過射箭賽事公開組已提前進行，擁有邱意晴、李彩綺等奧運國手的清華大學，在女子反曲弓團體以6比0擊敗國立體大，如願摘下金牌。

清華大學女團陣容包括今年奧運國手邱意晴、李彩綺，以及去年亞運國手郭紫穎組成，面對國立體育大學輕鬆過關。

大一菜鳥李彩綺在接受中央社記者訪問時說，上海世界盃回來後身體還有些疲憊，這場全大運就當作以賽代訓，也把世界盃檢討、改進的部分拿出來用看看。

生涯首度參加射箭世界盃的李彩綺透露，「自己的心態還是有進步的空間，感覺我的實力、技術上都跟其他選手還有段差距，至於全大運感覺沒什麼特別，就跟全中運差不多。」

學姐邱意晴提到，世界盃和全大運確實相隔有點近，所以沒什麼時間可以調整，「等於回來就要立刻投入比賽，加上全大運一天的賽程又多，只能靠意志力在撐。」

已經參加過至少10次全大運、就讀台灣師範大學的雷千瑩，今天在女子團體銅牌戰落敗，僅以第4名作收，她笑說：「就是來陪學弟、妹一起比賽，感受一下回到校園的身分。」

雷千瑩表示，接下來還有2場世界盃、1場奧運資格賽，「我們肯定會表現得越來越好，上海站就是大家第一次磨合，找到問題在下一場韓國的比賽改進就好。」（編輯：李亨山）1130504

李彩綺
射箭企業聯賽13日開戰 奧運培訓國手以賽代訓
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