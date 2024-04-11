射箭企業聯賽13日開戰 奧運培訓國手以賽代訓

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（中央社記者黎建忠台北11日電）2024年中華企業射箭聯賽共6支隊伍參加，預計13日在國立體大舉行開幕戰，而要爭奪巴黎奧運門票的培訓隊國手們也都會參賽，將以賽代訓備戰接下來的國際賽。

本季6支企業聯賽的參賽隊伍分別為新北凱撒射箭隊、新竹市愛山林射箭隊、新濠建設射箭隊、寒舍集團射箭隊、台中銀行金隼射箭隊以及彰化銀行射箭隊，另外，由中華民國射箭協會找來的潛力新秀，也將以「協會青年隊」的名義參賽，增加年輕好手實戰經驗。

今年開幕戰原本預定要前進後山的花蓮東大門夜市旁舉辦，除具可看性和話題性，還能讓民眾近距離欣賞射箭運動的刺激，不料遇到0403花蓮大地震，只好改到國體大。

射箭協會秘書長林政賢在接受中央社訪問時談到，原本規劃新賽季時就想要在全台各縣市都能舉辦，所以才會前進到花蓮，沒想到遇到地震天災，後續賽事仍會視災後復原情況，還是有機會前進花蓮，用運動來撫慰災民。

目前台灣在巴黎奧運射箭已取得男、女、混雙等3張門票，奧運培訓隊國手預計4月23日從世界盃上海站展開新賽季，恰好可先利用企業聯賽當作熱身、訓練。

男子射箭奧運培訓隊成員包括湯智鈞、魏均珩、林子翔、戴宇軒；女子隊成員有雷千瑩、邱意晴、李彩綺、風佑築等人。

上個賽季的射箭企業聯賽，僅成軍第2年的彰化銀行一路闖進冠軍戰才敗給寒舍集團，但今年除了有邱意晴、李彩綺等奧運國手坐鎮外，還網羅了里約奧運代表隊國手余冠燐，有機會再次衝擊總冠軍。（編輯：龍柏安）1130411