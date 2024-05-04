中國五一長假尾聲 多地大暴雨恐影響返程

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（中央社記者呂佳蓉北京4日電）中國「五一長假」進入尾聲，多地將進入返程高峰。據中國中央氣象台消息，今日上午到晚間將出現強降雨最強時段，中國南方將出現大暴雨；明天氣旋將往北移動，中國東北地區將出現下雨降溫過程，恐影響返程。

據陸媒澎湃新聞，今年中國的「五一長假」時間為1日至5日，今明兩天將出現假期的返程高峰。

中國中央氣象台今天早晨繼續發布暴雨黃色預警和強對流天氣藍色預警，預計今天白天至夜間是本輪強降雨的最強時段。

湖南東南部、江西大部、安徽東南部、浙江西部、福建西部、廣西東部、廣東中西部、海南島北部等地有大到暴雨，廣東西北部、江西中部和南部等地的部分地區有大暴雨（100至180毫米）。

此外，廣西中北部、廣東中部等地的局地將有10級以上雷暴大風，最大風力可達11級。

從明天開始，江南、華南一帶的雨勢將明顯減弱，但浙江、福建、江西、廣西、廣東等地仍有小到中雨或雷陣雨。

明後兩日，影響南方地區的氣旋系統入海後將向東北方向移動，中國東北地區帶來一次降水降溫過程，期間，遼寧東部、吉林東部等地有小到中雨。

中國今年五一長假的首日，受連日豪雨影響，廣東梅大高速公路路面塌陷，釀成多人死傷事故。

陸媒澎湃新聞報導，中國氣象專家提醒，因廣東、廣西、江西、湖南等地部分地區土壤含水量高，發生山洪和地質災害風險較高，公眾應避免靠近河谷、山間、坡地等危險地帶，駕車外出遇到積水路段盡量繞行。（編輯：謝怡璇）1130504