俄烏戰爭 烏克蘭陸軍司令：一切最終只能靠自己

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（中央社記者陳韻聿倫敦4日專電）烏克蘭陸軍司令帕夫柳克接受英國「泰晤士報」專訪時說，過去兩年戰事給他的最大啟發是，不應期待可以指望任何人協助，一切最終可能仍僅取決於自己。

他說，有太多國家坐等戰爭結束、等著看戰爭將如何收尾，只希望戰爭不會影響到他們。

帕夫柳克（Oleksandr Pavliuk）說，烏克蘭日益感到孤單，並指出戰爭的樣態已與2022年有極大不同，無法相提並論。

他說，在俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭以前，烏方普遍認為，若能對俄羅斯造成龐大損失，戰爭就會停止，但後來發現俄羅斯確實根本不在意陣亡人數。

帕夫柳克表示，目前戰亡俄軍多來自莫斯科、聖彼得堡等大城以外地區，不足以動搖俄羅斯輿論。儘管一旦莫斯科等主要城市也開始必須大量軍事動員、承受居民死傷，俄羅斯社會對戰爭的認知可能出現較具實質意義的變化。帕夫柳克坦言，這可能還是偏樂觀的想法，因為俄羅斯政府緊緊控制了媒體。

53歲的帕夫柳克曾任國防部副部長，今年2月接任陸軍司令。

他近日告訴「泰晤士報」（The Times），俄羅斯對烏克蘭的終極目標自2022年以來不變，依然是摧毀烏克蘭這個國家、讓烏克蘭名存實亡。

不過，由於一直未能達成這個目標，俄羅斯計畫今年至少要「完成」占領至今仍未完全控制的頓內茨克州（Donetsk）和盧甘斯克州（Lugansk）。一旦在這兩個地區得逞，帕夫柳克說，俄軍將試圖全面控制札波羅熱州（Zaporizhzhia）。

此外，隨著5月9日俄羅斯「勝利節」逼近，俄軍將試圖儘快拿下位於頓內茨克州的察蘇夫雅鎮（Chasiv Yar），為範圍更大的進攻行動鋪路。

帕夫柳克指出，美國拖延了好幾個月才通過的600億美元軍援預算，確實對烏克蘭造成嚴重影響。若美國軍援能及時抵達，「我們就不會失去過去幾個月失去的領土」，包括2月被迫撤出頓內茨克州阿夫迪夫卡市（Avdiivka）重要防線。

在那之後，烏克蘭堅守東部戰線日益困難。

烏克蘭極缺火砲彈藥和防空系統。帕夫柳克說，目前俄羅斯與烏克蘭能運用的火砲數量，已達10:1的巨大差距，而俄羅斯對烏克蘭有「絕對的制空優勢」。

情況有可能進一步惡化。帕夫柳克指出，自2022年以來，在烏克蘭境內的俄軍人數大幅增加，目前估計大約在51萬至51萬3000人之間；而為了在夏天發動新一波大規模攻勢，俄羅斯有意再動員約10萬人，並在今年底前，總計新增動員近30萬人。

帕夫柳克說，俄軍新一波大規模攻勢預計發生在6月或7月。

烏克蘭情報單位評估，俄羅斯在夏季也有可能試著拿下烏克蘭第二大城、位於東北部的哈爾科夫（Kharkiv），以及北部的蘇米市（Sumy）。帕夫柳克希望烏克蘭期待已久的美國和歐洲軍援能扭轉局勢。

他說，烏克蘭目前最優先需要的武器包括防空系統及長程火砲。

烏方評估，俄軍每月死亡和受傷人數達2萬5000至3萬人。英國的評估則是自2022年開戰至今，俄軍傷亡人數已累計達約45萬人。

烏克蘭一向不發布武裝部隊傷亡人數官方資訊，以提高俄羅斯的軍事規劃難度。總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）2月底曾說，2022年以來，烏軍僅有3萬1000人死亡。當時烏克蘭政府也提到，包含美國在內的所有西方國家軍援，約有一半延遲交付。

澤倫斯基發布的死亡人數並未被西方情報單位、甚至烏克蘭官兵普遍接受。有評估指出，實際死亡人數可能是3萬1000人的3倍。

即便俄軍傷亡人數較烏軍高出許多，但俄羅斯人口大約是烏克蘭人口的4倍，不在同一量級。。

帕夫柳克說，希望各國能加大對俄羅斯的制裁力道、防堵莫斯科透過國際供應鏈強化軍備，並加強孤立俄羅斯。

他說，戰場上的人力和火力消耗尚不足以結束戰爭；科技和技術優勢、以及在國際間「真正孤立俄羅斯」，是終止戰火的關鍵因素。（編輯：馮昭）1130504