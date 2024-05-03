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瑞士6月中旬辦烏克蘭和平會議 俄國未受邀

2024/5/3 06:42
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（中央社日內瓦2日綜合外電報導）瑞士外交部今天表示，瑞士已邀請超過160支代表團參加下個月的烏克蘭和平會議，但「現階段」俄羅斯不在受邀之列。

法新社報導，俄羅斯在2022年2月全面入侵鄰國烏克蘭後，多次表示不會參加任何談判，除非烏克蘭接受俄羅斯已併吞目前被俄國占領的約20%烏國領土。

瑞士外交部今天表示，「現階段俄羅斯未獲邀請」，「瑞士對於邀請俄羅斯參加這場峰會，向來展現開放態度」，然而俄國多次且公開表示沒興趣參與。

瑞士外交部接著說，瑞士這場峰會旨在啟動和平程序，且確信俄羅斯必須參與這項程序，沒有俄羅斯的和平程序令人難以想像。

路透社報導，俄羅斯今天再度表示，就俄方看來，瑞士規劃在6月中旬舉行的會議毫無意義。

俄國曾形容下個月將在瑞士中部城市琉森（Lucerne）舉行的和平會議是美國策畫的陰謀，但美國總統拜登（Joe Biden）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會不會出席，目前尚未確定。

同樣不確定是否與會的，還有中國這個俄羅斯的重要盟友。（譯者：楊昭彥）1130503

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