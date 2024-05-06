俄烏戰事曠日 外企債主施壓基輔恢復償債

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）俄羅斯2022年2月底入侵後，外國債權人紛同意烏克蘭暫緩償債，如今債主們因戰事冗長而不耐。包括貝萊德集團在內的企業準備共組委員會、聘請顧問與烏克蘭協商償債。

華爾街日報指出，外企債券持有人當時同意烏克蘭暫緩償債2年，本以為戰事可在這段期間結束。

知情人士披露，包含貝萊德集團（BlackRock）、品浩太平洋證券投顧公司（PIMCO）等一眾外國債權人打算施壓烏克蘭，最快明年起恢復償付債務利息。

前述這群外國債權人約佔烏克蘭200億美元未償國際債券的1/5，他們近期共組委員會，並從威嘉律師事務所（Weil Gotshal & Manges）聘請律師、向全球性顧問投資銀行PJT Partners聘請銀行業者，代表他們與烏克蘭協商。

這群債權人希望剛獲得約600億美元最新一筆美援的基輔當局能與他們達成協議，恢復支付利息換取繼續暫緩清償舉國龐大的未償債務；一些債券持有人已與基輔高層討論相關方案。

烏克蘭準備本月開始與相關債券持有人談判，基輔的顧問們也正努力爭取美國和其他國家政府參與。

但能否達成相關協議猶在未定之天。美國與盟國擔心若恢復任何形式的償債，西方納稅人援烏的錢最終會跑到債主而非烏克蘭手上。各國先前給予烏克蘭約40億美元額度，同意到2027年之前暫免向各國償還貸款，各國政府不願民間債權人先於公部門拿到償還債款。

然若無法達成協議，今年8月底債券持有人寬限期結束後烏克蘭將面臨違約，屆時基輔對投資人的信譽將受挫而難以借貸更多。（譯者：陳亦偉）1130506