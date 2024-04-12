俄下重手打擊烏克蘭電網 炸毀基輔最大火力發電廠[影]

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（中央社基輔11日綜合外電報導）俄國今天以飛彈和無人機空襲，摧毀烏克蘭基輔地區最大的發電廠。遭逢音樂廳恐攻後，俄國加大攻擊烏國電網，且有別於之前只鎖定配電網絡，改採摧毀發電能力釜底抽薪。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭空軍聲稱擊落18枚來襲飛彈、39架無人機。俄國總計發射82枚飛彈與無人機，包含6枚匕首（Kinzhal）極音速飛彈，但這6枚都沒攔到。

據烏克蘭能源公司Centrenergo指出，基輔、切爾卡瑟（Cherkasy）、日托米爾（Zhytomyr）3地區最大供電來源的特里皮爾斯卡火力發電廠（Trypilska TPP）全毀，公司下轄3座電廠不是毀就是被俄國奪佔，失去100%發電能力。

Centrenergo公司在聲明中說：「這是公司史上黑暗的一天。遭破壞的規模駭人，金額難以估計，這是公司史上遭遇的最大挑戰。」

社媒流傳的影片顯示，特里皮爾斯卡電廠火勢猛烈，冒出大量濃煙。

特里皮爾斯卡火電廠挨炸前，俄國3月22日已摧毀Centrenergo公司另於哈爾科夫（Kharkiv）的茲米夫斯卡火電廠（Zmiivska TPP）；俄軍則早在2022年7月就已奪佔Centrenergo在頓內茨克（Donetsk）地區的武赫萊希爾斯卡（Vuhlehirska TPP）火電廠。

烏克蘭最大供電商DTEK公司也說，俄軍今天用飛彈、無人機攻擊旗下2間電廠，造成嚴重毀損。佔烏克蘭全國供電20%的DTEK表示，過去3週遭逢俄國2022年2月侵烏以來最嚴重攻擊，公司運營的發電設施約80%毀於近期空襲。

華爾街日報指出，11日的徹夜空襲波及烏克蘭全境多個地區，除摧毀基輔地區的發電廠，也對先前已於空襲中受損的其他電廠補刀，導致數以萬戶家庭斷電。烏克蘭總統澤倫斯基呼籲西方趕緊提供額外援助，協助他們應敵，稱烏克蘭需25套愛國者防空系統才能完全保護國土。

莫斯科近郊一間音樂廳3月22日遭恐攻釀慘重傷亡後，俄國近期連番攻擊烏克蘭的最大水力發電廠及數間火電廠。在維也納的國防分析師史特芬加迪（Franz Stefan-Gady）認為，俄國此舉是為消耗烏克蘭防空、迫使烏軍自前線轉移作戰資源，為之後發動攻勢鋪路。

史特芬加迪說：「烏克蘭的防空處境到今夏恐更加嚴峻。」

俄羅斯國防部表示，炸烏克蘭電廠是為報復對方近期連串以無人機深入襲擊俄國境內煉油廠、機場。

華爾街日報指出，俄國2022年就對烏克蘭的能源基礎設施下手，但近期的做法有變。有別於2022-23年冬天時只鎖定烏克蘭的配電網絡，近期的攻擊變成摧毀發電能力，且更加密集、精準。

烏克蘭能源部長哈魯申科（Herman Halushchenko）說：「相較去年，敵人已變更戰術，目前的攻擊對我們造成的後果更棘手。」最大民營電廠DTEK執行長季姆琴科（Maxim Timchenko）說：「現在對方的打擊更進一步：不只摧毀配電網，還摧毀發電。」

烏克蘭大部分電力靠3座核電廠，而火電與水電則是用電高峰期間對調節、分擔發電至關重要。

在今天的攻擊前，季姆琴科已指出，DTEK公司在俄烏戰爭第一年花1.1億美元修理100多次攻擊所造成的設備損失，然而修復近期連番受創恐須超過2倍金額。

他說損壞的發電機組和變壓器至少需耗時6個月才能更換，「我們得即刻下單，對方則必須即刻生產，因為買不到現成的東西」DTEK也在與西方夥伴談判，採取更快、更便宜的辦法從歐洲退役電廠採購二手設備。（譯者：陳亦偉）1130412