無人機與飛彈猛轟 俄鎖定烏克蘭能源體系

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（中央社基輔29日綜合外電報導）烏克蘭軍方表示，俄軍今天動用達99架無人機與飛彈，大規模空襲烏國各地能源基礎設施。

美聯社引述烏克蘭內政部長克利孟科（Ihor Klymenko）指出，烏克蘭各地空襲警報大作，10個地區遇襲。

俄國近日加大對烏克蘭攻擊力度，對首都基輔發動多次飛彈打擊，並攻擊烏國各地能源基礎設施，顯然是報復烏克蘭近期空襲俄國邊境的貝爾哥羅德（Belgorod）地區。俄國這種不定時空襲在整場戰爭期間並不罕見。

烏克蘭東北部大城哈爾科夫（Kharkiv）已受大規模停電之苦；俄軍3月22日以無人機與飛彈空襲市內的火力發電廠，讓70萬居民停電。

俄國2022到23年的冬天曾鎖定烏克蘭能源設施攻擊，當時造成頻繁斷電。烏克蘭與西方許多人本預期俄國今冬會如法炮製，然而俄國此前主要是對烏國的軍工業下手。

烏克蘭國營電網營運商Ukrenergo表示，俄軍今天蓄意鎖定烏克蘭中、西部的火力及水力發電廠。

烏克蘭總統澤倫斯基在一份聲明中證實，烏克蘭的卡尼夫（Kaniv）、聶斯特（Dniester）水力發電廠遭到攻擊，指控莫斯科此舉恐重蹈2023年6月摧毀卡科夫卡大壩（Kakhovka Dam）時釀成生態災變覆轍。

當時俄、烏互控對方炸毀卡科夫卡大壩。

烏克蘭最大的民營電力營運商DTEK也說，他們3座火力發電廠於今天的空襲中受損，宣布敖德薩（Odesa）緊急斷電導致好幾個街區無電可用。

軍事專家指出，俄國近期這波針對烏克蘭能源以及天然氣設施的大規模打擊，似是有系統地削弱烏克蘭戰爭潛力，不排除俄國在貝爾哥羅德地區頻繁遇襲、莫斯科音樂廳恐攻後開始調整作戰策略，值得關注。（譯者：陳亦偉）1130330