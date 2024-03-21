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白宮國安顧問密訪基輔 未證實援烏地對地飛彈

2024/3/21 11:02
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（中央社基輔20日綜合外電報導）白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天意外到訪基輔，重申美方定能讓卡在國會的援烏法案過關。

政治新聞網Politico.eu報導，外傳美國可能不久就會提供烏克蘭較遠程的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），但蘇利文此行並未證實。

蘇利文在記者會時說：「關於ATACMS，我要讓諸位失望了，這部分我今天沒什麼可講的。我只能說已就美方軍事支持進行非常建設性的討論。」

紐約時報指出，白宮國家安全會議發言人華森（Adrienne Watson）表示，蘇利文與烏克蘭總統澤倫斯基等高層會面時，重申美國「堅定不移支持烏克蘭自衛，對抗俄國野蠻入侵」，也再次強調美國眾議院應趕緊通過援烏法案，以滿足基輔最關鍵的戰場需求。

白宮此前盼說服眾議院共和黨人支持一項600億美元的援烏武器緊急支出計畫並提振美國軍備生產，但到目前都沒成功。

華盛頓郵報指出，蘇利文在基輔告訴媒體：「你們應該相信美國，我們有信心能辦到（讓援烏法案通過），定能把援助交到烏克蘭手上。」

蘇利文說：「我們定能在國會獲得兩黨有力的表決，會把我們該給的援助款項交給你們，所以我不覺得今天要談論替代方案。」他並強調侵烏戰爭已讓俄國總統蒲亭灰頭土臉。（譯者：陳亦偉）1130321

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