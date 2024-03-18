烏克蘭用無人機補彈藥不足 專家：比不上真槍實彈

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（中央社巴黎18日綜合外電報導）烏克蘭正依靠大量使用無人機來彌補砲彈的不足、同時削弱俄羅斯的軍事能力，但專家警告，這些無人機無法左右戰局。

用於數百公里外打擊的無人機和商用無人機都開始主宰戰場，尤其是所謂的第一人稱視角（FPV）無人機可讓飛手看到地面的即時影像，就像他們在飛機上一樣，還可以定位敵方部隊，如果配備炸藥，可從幾公里內攻擊他們。

歐洲外交關係協會（ECFR）高階政策研究員佛朗克（Ulrike Franke）告訴法新社：「目前在烏克蘭，我們看到無人機的使用規模難以想像，我們真正談論的是戰場上有數萬計、數十萬計的無人機。」

基輔2024年撥出11.5億歐元（12.5億美元）無人機預算，總統澤倫斯基2月設立專門的無人機部門後宣布，該國今年將生產「100萬架無人機」。

烏克蘭官員估計每月需要10萬至12萬架無人機。

而根據英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）評估，烏克蘭每月需要20萬至25萬發砲彈來進行大規模進攻，要維持防衛則需要7萬5000至9萬發砲彈。

報告還說，西方支持者在很大程度上依賴美國來維持防衛，但基輔沒有足夠的彈藥來發動明年的大規模攻勢。

因此，「烏克蘭透過大幅增加攻擊型無人機的產量來減少對火砲彈藥的需求」。

法國軍方一名消息人士指出，目前俄羅斯陣地65%至85%的破壞是烏克蘭第一人稱視角攻擊型無人機造成。

但佛朗克警告說：「他們使用無人機是因為他們可以生產或購買無人機，但無人機並不理想。」

第一人稱視角攻擊型無人機的炸藥負載能力較小，只有數百公克，最大的商用無人機則只有幾公斤。

智庫「新美國安全中心」（CNAS）國防計畫主任佩蒂姜（Stacie Pettyjohn）同意地說：「即使是大量的小型無人機，也無法媲美砲火的威力。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130318