無人機重要性日增 澤倫斯基下令成立獨立部隊

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（中央社基輔6日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天下令，從烏克蘭武裝部隊另外成立一個專門負責無人機的分支，他和軍方官員表示，這種武器對於對抗俄羅斯的戰爭至關重要。

路透社報導，澤倫斯基簽署一項法令，要求政府和武裝部隊總參謀部「解決從烏克蘭軍隊中建立獨立的無人機系統部隊問題」。

澤倫斯基在夜間視訊演講中說：「我剛剛簽署法令，將在我們的武裝部隊內建立一個獨立的分支，一個無人機系統部隊。」

「這不是未來要面對的問題，須在不久的將來提供具體成果。今年很多方面都必須是決定性的，而且顯然在戰場上。」

烏克蘭數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）表示，這個獨立部門將為軍隊的技術發展提供「強大的推動力」。

他說，過去一年來，無人機「從根本上改變了戰局，有效阻止俄羅斯的攻擊，並支持烏克蘭武裝部隊的反擊」。

根據澤倫斯基的法令，研究結果將提交國家安全與國防事務委員會（National Security and Defence Council）。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1130207