波蘭新總理造訪烏克蘭 矢言儘快結束外交齟齬

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（中央社基輔22日綜合外電報導）波蘭新總理圖斯克今天抵達鄰國烏克蘭，將與烏國總統澤倫斯基會面，致力加強兩國關係。在俄烏戰爭爆發後，波蘭力挺烏克蘭，但波、烏兩國過去數月因穀物進口爭端及貨車司機過境等問題而發生政治摩擦。

路透社報導，圖斯克（Donald Tusk）甫於上月出任波蘭總理，根據他辦公室發布的影片，圖斯克已抵達烏克蘭首都基輔（Kyiv）主要火車站，這是他上任以來首次以總理身分造訪烏克蘭。

波蘭電視台報導，圖斯克指出：「沒有什麼比支持烏克蘭作戰更重要─這是第一要務。」圖斯克表示，他此行目的也致力於「儘快解決問題」。

自俄羅斯2022年2月揮軍入侵烏克蘭後，波蘭一直是烏克蘭最堅定的支持者之一，也是基輔的主要武器供應國之一。

此外，波蘭也收容了約100萬名烏克蘭難民，他們受益於各式各樣的國家援助。但波蘭為保護自家農民利益，禁止烏克蘭穀物進口，導致華沙與基輔緊張關係日益加劇。

近幾個月，波蘭卡車司機為抗議俄烏戰爭爆發後、來自烏克蘭同業的不公平競爭，憤而封鎖波烏邊界數個過境點。（譯者：陳正健/核稿：嚴思祺）1130122