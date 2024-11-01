北韓派兵援俄 中國外交部冷回：是他們自己的事

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（中央社台北1日電）面對外媒再度追問北韓向俄羅斯派兵，中國外交部發言人林劍今天冷回，北韓、俄羅斯是兩個獨立主權國家，「如何發展雙邊關係，是他們自己的事」。中方不掌握北韓、俄國雙邊交往合作的具體情況。

林劍今天回應後，多家陸媒發出報導，其後相繼遭到下架。至截稿，僅剩財聯社的報導仍存活。

中國外交部官網發布的文字實錄顯示，林劍10月21日起輪值主持例行記者會迄今，每天都被追問中方對於北韓派兵援俄的回應。

林劍此前均稱，中方對於烏克蘭危機的立場是一貫、明確的，希望各方推動緩和局勢，致力於政治解決，拒絕發表評論。不過，他今天的回應，似乎透露出中方對此事的不滿。

據發布，在1日舉行的中國外交部例行記者會上，法新社記者提問：據報導，北韓士兵已抵達俄羅斯。烏克蘭總統澤倫斯基表示，對中國在北韓向俄派兵問題上「保持沉默」感到驚訝。中方對此有何回應？

林劍說，中國外交部注意到近期一些相關報導和各方反應。「朝俄是兩個獨立主權國家，如何發展雙邊關係是他們自己的事。中方不掌握朝俄雙邊交往合作的具體情況。」

他重申，對於「烏克蘭危機」，中方立場是一貫、明確的。「我要強調的是，中方希望各方推動緩和局勢、致力於政治解決烏克蘭危機的立場沒有改變，將繼續為此發揮建設性作用。」

法新社記者再追問：關於北韓向俄羅斯派兵的問題。美國表示多達8000名北韓士兵已抵達俄烏邊境地區。中方能否證實？是否已就該問題與北韓進行溝通？

林劍回稱：「我不瞭解有關情況。我剛才已經闡明，中方在烏克蘭危機問題上的立場是一貫、明確的。」（編輯：楊昇儒）1131101