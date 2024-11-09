北韓派軍援俄侵烏 北約與亞太盟友強烈譴責

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（中央社布魯塞爾8日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）成員國與日本、南韓和紐澳等亞太盟友今天聲明，強烈譴責北韓部署軍隊支援俄羅斯侵略烏克蘭。

綜合路透社和法新社報導，北約32個成員國在聯合聲明中警告，俄羅斯與北韓深化軍事合作，「嚴重影響歐洲-大西洋安全，也可能對印度-太平洋地區造成影響」。

澳洲、日本、紐西蘭、南韓和烏克蘭也支持北約這項聲明。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）10月底指出，北韓軍隊已獲派前往俄羅斯，且北韓軍事單位已部署在庫斯克（Kursk）地區。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天與呂特會談後表示，西方國家對北韓在俄烏戰爭中扮演的新角色有必要做出更果斷回應。（譯者：徐睿承）1131109