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戰事吃緊兵員難覓 烏克蘭到高檔會所拉夫

2024/10/28 13:09
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（中央社基輔27日綜合外電報導）在兵力逐漸不堪戰事消磨下，烏克蘭為覓得填補前線的兵源，開始對在首都基輔等大城出入音樂會、酒家等高檔會所的男子查驗是否符合從軍資格。

華爾街日報指出，烏軍加大拉夫力道顯示戰事即將邁入第4個年頭之際，招募兵源填補前線已成難事。而像一些地方檢察官等有頭銜者透過各種管道規避從軍，讓烏克蘭社會對立升高，導致檢察總長上週請辭。

在烏東前線，俄軍以優勢火力與兵力推進，而烏軍人力在8月初逆襲俄國庫斯克（Kursk）地區前已然吃緊。

烏克蘭總統澤倫斯基一直尋求從美國獲得更多武器和安全保障，以扭轉局勢。但在國內，他最迫切的問題是要有足夠兵員守住陣地。開戰以來大多數自願從軍的男人都已入伍，現想再徵募更多人只會更困難，許多烏克蘭男性不是躲藏起來就是非法外逃躲避徵兵。

烏克蘭有關單位開始增加於公共場所的查核，將漏網之魚送入部隊。徵兵官員先前為避免社會反彈或給政府製造困擾，主要在小城鎮或鄉村下手，然而近期將手伸向首都基輔或敖德薩（Odesa）等大城。

其中一例是烏克蘭一個搖滾天團Okean Elzy本月在基輔開演唱會，徵兵官員就守在會場出口等散場樂迷，查核是否有該登記報到而未做的漏網之魚。烏克蘭今春通過一項法律，要求所有符合服役資格的男子都必須向當局登記。

當時一些旁觀者朝徵兵官員喊「可恥」；有人拍到一名正被警察抓的年輕男子高喊「你們幹嘛抓我」。

在音樂會外拉夫的幾天前，當局也在一家高檔酒家外蹲點查核身分；在黑海港市的敖德薩，警察跑到當地一條以前鮮少盯上的時尚餐廳街。

隨從軍男性難覓，基輔遭西方盟國施壓進一步調降徵兵年齡，一些烏克蘭國會議員也呼籲下修最低徵兵年齡，但行政部門認為這會讓已惡化的人口危機雪上加霜，危及國家未來。

由於俄軍佔領、戰死和大量外逃，戰前烏克蘭4000多萬人口已損失逾1/4，加上烏克蘭1991年獨立後出生率下降，讓18到25歲年齡層的男性群體更稀缺。

烏軍部隊表示，儘管已有動員，但前線仍嚴重缺人，逆襲攻入俄國庫斯克地區讓烏東部隊更吃緊。根據各地檢察署的資料顯示，在不堪壓力下，烏軍棄守陣地或開小差的人數變多。（譯者：陳亦偉）1131028

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