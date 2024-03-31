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烏克蘭最大民營電廠遭俄空襲 維修恐花18個月

2024/3/31 16:34
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（中央社基輔30日綜合外電報導）烏克蘭最大民營能源公司DTEK負責人今天表示，遭俄羅斯攻擊兩週後，其6間電廠有5間遭到損壞或摧毀，發電能力喪失80%，維修工作最長可能得耗上18個月。

路透社報導，俄羅斯飛彈和無人機連夜攻擊烏克蘭中部和西部的火力和水力發電廠。

烏克蘭總統澤倫斯基在今晚的視訊演說中表示，俄羅斯正在進行「卑鄙的攻擊」，目的是要導致烏克蘭能源「流失」。

他說：「美國、歐洲、我們的其他合作夥伴，每個人都知道我們需要什麼，每個人都知道現在幫助我們保護自己，免受這些攻擊的影響是多麼重要。」

DTEK滿足烏克蘭約1/4需求，但與俄羅斯交戰兩年多以來，其火力發電廠等設施多次遭到俄羅斯飛彈、無人機和火砲攻擊。

DTEK執行董事薩哈魯克（Dmytro Sakharuk）在國家電視台播出的講話中表示，3月22日和3月29日發生的一波波攻擊襲擊了「幾乎所有地區」的火力和水力生產，配電設施遭到摧毀。

他說：「具體來說，我們6個電廠有5個嚴重受損，有些裝置被摧毀，有些裝置損壞50%以上。」

他說：「西部地區和中部地區都是如此，從發電到輸電所需的設備都受到損壞。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1130331

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