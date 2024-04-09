俄軍狂轟電網 烏克蘭稱80%燃煤及燃氣發電廠遇襲

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（中央社基輔8日綜合外電報導）烏克蘭能源部長加盧申科今天說，俄羅斯軍隊最近幾週襲擊了烏克蘭80%的燃煤及燃氣發電廠與超過一半的水力發電廠，這是俄烏戰爭開打以來對於烏克蘭能源系統的最大規模攻擊。

法新社報導，從今年3月下旬以來，俄羅斯軍隊幾乎每天襲擊烏克蘭的電網，更導致烏國東北部城市哈爾科夫（Kharkiv）大規模停電。

加盧申科（German Galushchenko）在烏克蘭首都基輔向記者表示：「高達80%的火力發電廠受到攻擊，超過一半的水力發電廠和許多變電所都遇襲。」

他還說：「這是俄烏戰爭開打以來對於烏克蘭能源系統的最大規模襲擊。」

加盧申科提到：「這波打擊的規模和影響，比他們在2022年到2023年那個冬天的攻擊要嚴重得多。」

加盧申科更指出，「我們看到俄羅斯人改造了武器」，他們現在使用伊朗的無人機，還有動用飛彈，每次打擊造成的傷害更嚴重。

另外，從俄烏戰爭爆發之初，烏克蘭最大的札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）就一直處於俄羅斯的控制。（譯者：陳彥鈞）1130409