共和黨強硬派及民主黨有疑慮 美國援外法案變數多

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（中央社記者石秀娟華盛頓7日專電）美國眾議院明天恢復開會，議長強生可能處理一項援助烏克蘭、以色列及台灣的法案。反對援烏的共和黨強硬派揚言罷免強生；而以軍1日空襲加薩造成7名人道工作者喪生，加深民主黨對軍援以色列的疑慮，法案能否過關充滿變數。

美國參議院2月在跨黨派支持下，通過總統拜登（Joe Biden）去年10月提出的補充預算法案。這項2024國家安全法案（National Security Act 2024）的總額達950億美元（約新台幣3兆520億元），將援助烏克蘭、以色列、及台灣在內的印太地區夥伴。

根據參議院的資料，約有600億美元協助烏克蘭對抗俄羅斯、141億美元援助以色列、91.5億美元投入加薩、約旦河西岸、及烏克蘭的人道救援。此外，48.3億美元將加強印太夥伴嚇阻中國威脅的能力，包括19億美元用於國防部提供武器給台灣後的庫存補充等用途。

2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭，烏克蘭面臨武器彈藥不足困境。兩黨都有議員力促共和黨籍的強生（Mike Johnson）就參議院版本進行表決，強生遲未接受。他3月底說，將利用復活節休會2週的時間提出重要修正內容，等眾議院恢復開會後再處理。

強生3月底接受福斯新聞（Fox News）訪問表示，考慮以貸款協助烏克蘭，取代直接援助。他也提到，國會正審議「重建烏克蘭人經濟繁榮和機會法案」（REPO for Ukrainians Act，暫譯），法案可望授權總統凍結俄羅斯在美的主權資產，他建議這些資產可用於援助烏克蘭。

強生說，若能把被凍結的俄羅斯主權資產用於援助烏克蘭，就太完美了。而前總統川普（Donald Trump）也提到貸款給烏克蘭的概念，烏克蘭未來再把貸款還給美國。美國11月總統大選，川普可能再度代表共和黨參選。

俄烏戰爭進入第3年，共和黨內對援烏態度越趨分歧，有人支持川普的「美國優先」外交政策，主張將資源集中在解決國內問題，尤其是美墨邊境的非法移民；另一派主張援烏抗俄不只是道德義務，也攸關美國國家利益。

共和黨右派、喬治亞州選出的聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）在3月22日提出「罷免議長」動議。她說，動議是為「示警」，如果強生推動援助烏克蘭的法案，就會推動罷免強生。

葛林提出動議當天，強生主導眾議院通過1兆2000億美元的支出包裹法案，讓美國政府在9月前不會面臨關門危機。強生選擇與民主黨合作的議事方式，快速完成審查，通過2/3的高門檻，共和黨議員投下贊成票的不到半數。

美國有線電視新聞網（CNN）7日報導，強生要推動任何援烏法案，都須獲得許多民主黨議員的支持。

報導指出，最近美國援助組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen）7名人道工作者在加薩遭以軍轟炸喪命，許多民主黨人都說要考慮對以色列的援助設附加條件，可能會使這項援外法案更難通過。

民主黨籍的美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）等30多位民主黨眾議員5日以公開信致函拜登、國務卿布林肯（Antony Blinken），呼籲暫緩最近同意轉移給以色列的一批武器，包括25架F-35A戰機、1800枚2000磅的MK84型炸彈（以軍轟炸加薩造成的大量死傷被認為與這種炸彈有關），以及500枚500磅的MK-82炸彈。

裴洛西等議員表示，他們也很憂心拜登正考慮轉移給以色列一筆價值180億美元的武器，包括數十架F-15戰機。

他們要求拜登在以色列全面調查、追究相關責任結束以前，應暫緩轉移武器給以色列。以色列若未能有效減少傷害無辜平民、人道援助工作者，或以軍拒絕或限制在加薩的人道援助，也必須暫緩對以色列軍援。（編輯：郭中翰）1130408