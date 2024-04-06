巴爾的摩橋斷視察 拜登慰問罹難者家屬承諾重建

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（中央社巴爾的摩5日綜合外電報導）美國總統拜登今天搭機視察坍塌的馬里蘭州巴爾的摩大橋，並且與6名罹難者家屬見面慰問。拜登承諾在重建方面提供聯邦援助，不過部分共和黨籍國會議員拒絕就此追加預算。

綜合路透社和法新社報導，巴爾的摩（Baltimore）「凱伊橋」（Francis Scott Key Bridge）3月26日遭新加坡籍的DALI號貨輪撞上後坍塌，造成6人喪生並導致繁忙的巴爾的摩港（Port of Baltimore）航道受阻，目前仍在清除殘骸搶通。

拜登今天搭乘總統直升機專機「陸戰隊一號」（Marine One）從空中視察災情。他會見地方官員聽取簡報，了解巴爾的摩港受到的經濟衝擊。根據馬里蘭州統計資料，巴爾的摩港對汽車業來說是重要的樞紐，去年處理將近85萬輛汽車和輕型卡車通關，位居全國之冠。

拜登演說時，後方可見坍塌的大橋。他矢言「我們將不眠不休地」努力重建大橋，讓當地恢復正常運作。

拜登呼籲國會盡快批准經費以建新橋。

他說：「我來這裡是想說，國家會支持你們，我是說真的。我們會為此埋單。」

他也承諾，須為大橋坍塌負責的有關人員將協助支付修復費用，並「在法律允許的最大範圍內追究責任」。

拜登之後與罹難者家屬見面慰問。6名罹難者都是來自墨西哥和中美洲的移民，事發當時正在修補大橋路面的坑洞，其中4名墜橋的工人遺體尚未尋獲，但當局推測已全數罹難。

白宮管理及預算局（OMB）今天致函國會，請聯邦政府承擔大橋更換費用。聯邦官員認為可能需要至少20億美元。

部分共和黨籍強硬派聯邦眾議員反對動用新的聯邦資金來協助大橋重建。這類請求可能會在拜登自家民主黨控制的聯邦參議院通過，但可能會在聯邦眾議院遇到麻煩。

「眾議院自由黨團」（House Freedom Caucus）是由30多名強硬派共和黨人組成的團體，可對眾議院議長強生（Mike Johnson）發揮巨大影響力。這個保守派團體今天提出一連串要求以換取他們的合作。

自由黨團說，國會應尋求外國航運公司負起「最大責任」，並要求任何援助經費都必須透過削減開支來完全抵消，且要求免除「瀕臨滅絕物種保護法」（ESA）等相關法規以避免延誤情況。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1130406