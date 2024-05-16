巴爾的摩大橋遭貨輪撞塌 肇事船上21名船員受困7週

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（中央社巴爾的摩15日綜合外電報導）美國馬里蘭州巴爾的摩市凱伊橋3月遭長約289公尺的達利號（Dali）貨輪撞上後倒塌，導致6名維修工人死亡，貨輪被坍塌的橋體鋼梁卡住已7週，至今仍有21名船員受困船上。

根據美聯社，肇事船上船員包括20名印度人和1名斯里蘭卡人，他們繼續讓這艘貨輪維持運作，並配合調查人員的調查。

根據英國廣播公司新聞網（BBC News），非營利組織巴爾的摩國際海員中心（Baltimore International Seafarers' Center）執行董事梅西克（Joshua Messick）說：「他們無法使用網路銀行，無法支付家裡的帳單。他們無法存取自己的資料或取得其他人的聯絡方式，實際上處於孤立狀態。」

「他們無法聯繫到他們需要聯繫的人，甚至無法在睡前看看孩子的照片。這確實是一個令人難過的情況。」

這艘貨輪預定下週脫淺。為了炸毀凱伊橋（Francis Scott Key Bridge）倒塌以來壓在船上、一塊重量達4000噸的殘骸，已於13日引爆炸藥。然而，根據美聯社，目前不清楚船員接下來還會面臨什麼樣的情況。

根據英國廣播公司新聞網，在進行拆除橋梁工程前，美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）少將吉爾里斯（Shannon Gilreath）說：「他們是船的一部分，對於維持貨輪運作不可或缺。」

根據國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）昨天發布的初步報告，這艘貨輪在撞上橋梁之前曾4度發生電力故障問題，國家運輸安全委員會正在進行調查。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1130516