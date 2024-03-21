美國會將進入休會期 援烏包裹方案仍卡關

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國國會本週末將進入為期兩週的休會期，但尚無關於援烏方案的明確計畫。白宮要求提供急需的軍事援助，協助親西方的烏克蘭對抗俄羅斯全面入侵。

法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）警告，他的國家迫切需要支援，以補足逐漸減少的彈藥庫存，希望美國批准在國會山莊擱置的950億美元包裹方案。

但身為川普盟友的聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）頂住對這項法案舉行表決的壓力。這項法案也包括向以色列與台灣提供支援。

強生今天表示，美國已批准向基輔提供1100美元資金，他不會關閉提供額外經費的大門，並承諾在國會議員完成延宕已久的2024年聯邦預算後，將立刻回來審議援烏議題。

強生向媒體表示：「我們正在考慮許多途徑…我們必須在世界舞台上展現力量，我們將這麼做。」

但國會預計將在週末後休會至4月8日，參、眾兩院在本週剩餘時間的行動，主要以協商政府經費為主。

聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）今天說：「國家安全追加預算案擱置在議長強生桌上的時間越久，烏克蘭的局勢就愈來愈令人絕望。」

他警告烏克蘭不僅面臨彈盡援絕，還有軍隊人力不足問題，並表示如果強生同意舉行表決，眾院將透過這個包裹法案提供強烈支持。

他說：「俄羅斯現在製造的砲彈與彈藥量，是美國與歐洲的3倍，而烏克蘭部隊正在當地承受苦果。」（譯者：張曉雯/核稿：劉淑琴）1130321