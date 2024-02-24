俄烏戰爭滿2年 美民主黨眾議員擬強推援烏案表決

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）俄烏戰爭將滿2年，美國國會幕僚今天說，民主黨籍聯邦眾議員計劃避開共和黨籍議長強生，強行推動眾院表決援助烏克蘭、以色列和台灣的950億美元法案，並已開始為此鋪路。

路透社報導，美國聯邦眾議院程序委員會（House Rules Committee）民主黨首席議員麥高文（Jim McGovern）本月15日提出一項可用來做為「院會請願書」（discharge petition）的法案。藉由這項程序工具，只要眾院435席議員中至少有218人簽名連署，最終可強行對這項援助法案進行投票。

在眾議院規定下，挺烏議員可在3月1日左右開始收集連署。

民主黨的蘇歐茲（Tom Suozzi）本月稍早贏得紐約州聯邦眾議員補選，進一步縮小共和黨在眾院早已微弱的多數優勢。他預計28日宣誓就職，將讓共和黨在眾院的多數優勢減至219對213席。

民主黨籍總統拜登（Joe Biden）連月呼籲國會批准更多外國安全援助，聯邦參議院上週已先通過包含對烏克蘭、以色列和台灣的953.4億美元援助法案。有22名共和黨籍參議員加入民主黨陣營，投下贊成票。

不過，眾議院議長強生（Mike Johnson）未將這項法案交付表決就宣布休會2週。強生是前總統川普（Donald Trump）盟友，他在成為議長前，曾投票反對援助烏克蘭。

川普有意再次角逐白宮大位，目前在共和黨總統初選中領先僅存的對手海利（Nikki Haley），他也反對向基輔提供援助。

強生本月14日在一場黨內會議上表示，共和黨籍眾議員不會不經考慮就為參議院通過的這項法案蓋上橡皮圖章。共和黨領袖正在考慮撰寫新的法案、修改參院版本或分拆成不同法案。

眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）呼籲共和黨同志將這項援助法案視為重建美國「嚇阻兵工廠」（arsenal of deterrence）機會的一環。

蓋拉格結束訪台返美後告訴記者：「我知道這不是小數目，這項額外援助的花費高昂，但戰爭的代價，特別是與中國在印度太平洋地區的戰爭，代價會更高出許多。」（譯者：侯姿瑩/核稿：曾依璇）1130224