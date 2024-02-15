更多編輯台推薦新聞：
大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」
生活

大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」

台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單
政治

台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單

護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒
生活

護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒

電影台片單》喬治克隆尼茱莉亞羅勃茲合體「幸福入場券」迎情人節
娛樂

電影台片單》喬治克隆尼茱莉亞羅勃茲合體「幸福入場券」迎情人節

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
北約
新聞專題
北約1/300
首頁 / 國際

北約促美國眾院通過軍援包裹法案 勿讓中國壯膽犯台

2024/2/15 02:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾14日綜合外電報導）北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天呼籲美國眾議員們通過軍援烏克蘭等國的包裹法案。他指出，如果俄羅斯贏得戰爭，將給中國壯膽。

史托騰柏格接受路透社訪問時表示：「我期望美國眾議員們同意支援烏克蘭，因為這不是慈善。這是對我們自身安全的投資。」

此外，史托騰柏格強調，歐洲及加拿大也正加強援助烏克蘭，它們對基輔當局的經濟及軍事援助，加起來比美國已提供還更多。

他還說，如果俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在烏克蘭獲勝，將對獨裁領袖釋出訊息，即他們可以使用軍事力量得到想要的東西，「這將使世界更危險，並使我們更脆弱」。

史托騰柏格還提及：「今日是烏克蘭，明日即可能是台灣。因此中國北京正密切關注在烏克蘭發生的事情。」

美國參議院已表決通過953.4億美元的援助法案，這筆資金主要用於烏克蘭的安全，以及美國首要戰略重點以色列和台灣。

其中包括約600億美元用於援助烏克蘭、140億美元援助以色列，以及48.3億美元援助包括台灣在內的印太夥伴。

但美國眾議院議長強生（Mike Johnson）已無視總統拜登的請求，阻擋這項援助法案。（譯者：陳正健）1130215

#中國
#北約
#台灣
#軍援
#烏克蘭
#以色列
#史托騰柏格
#美國
#參議院
#眾議院
#強生
北約
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
北約秘書長：美國愈關切中國 盟邦愈須團結壯大
172.30.142.13