前幕僚：川普當選將推北約變革 改成分級聯盟
2024/2/14 15:11（2/14 15:25 更新）
（中央社華盛頓13日綜合外電報導）川普時期的國家安全顧問今天對路透社表示，如果這位美國前總統重新掌權，將推動北大西洋公約組織（NATO）改革，可能導致一些成員國在抵禦外國攻擊時失去北約保護。
川普任內的國家安全會議（National Security Council）幕僚長凱洛格（Keith Kellogg）受訪表示，如果北約31個成員國有任一國不能將至少2%的國內生產毛額（GDP）用於國防，他贊成取消北大西洋公約第5條款（Article 5）對該國的保護。
第5條款為北約集體防禦的核心，即任何成員國遭受攻擊時，視同對全體成員的攻擊。
凱洛格表示：「在我的家鄉，聯盟很重要，但如果你要成為聯盟的一部分，就要為聯盟做出貢獻，成為聯盟的一分子。」
川普10日表示，他不會保衛在國防上投入不足的北約盟友，甚至會鼓勵俄羅斯攻擊未履行財政義務的北約成員國，立即招致民主黨籍總統拜登與西方主要官員抨擊。
凱洛格拒絕透露是否和川普討論過他的提議，但凱洛格表示，他們經常討論北約的未來。
凱洛格表示，如果川普勝選，他可能建議北約在2025年6月召開會議討論北約未來，之後北約可能成為「分級聯盟」，部分成員依照遵守北約創始條款的程度享有更大的保護。
凱洛格表示，除了失去第5條款保護，還可能實施較輕微的制裁，例如不提供訓練或不能共享設備資源。他還說，成員國應能任意退出北約。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1130214
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