更多編輯台推薦新聞：
一週大事／梅西未上場觀眾怒球隊遭殃 訪港「板凳門」為何掀討論？
生活

一週大事／梅西未上場觀眾怒球隊遭殃 訪港「板凳門」為何掀討論？

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

台鐵陳舊檔案變身漫畫奪大獎 檔案局廢棄倉庫中搶救史料
文化

台鐵陳舊檔案變身漫畫奪大獎 檔案局廢棄倉庫中搶救史料

柏林往返巴黎路線復駛 歐洲跨國夜車有復興趨勢
國際

柏林往返巴黎路線復駛 歐洲跨國夜車有復興趨勢

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
川普
新聞專題
川普1/300
首頁 / 國際

川普發狂言 稱將鼓勵俄羅斯攻擊欠款北約成員國

2024/2/11 17:34（2/11 17:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國前總統川普。（中央社檔案照片）
美國前總統川普。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）有可能再度入主白宮的川普今天表示，他會「鼓勵」俄羅斯攻擊未履行財政義務的北約成員國。川普長期質疑這個軍事聯盟，這是他目前為止對北約所發出的最極端批評。

法新社報導，在俄羅斯入侵烏克蘭即將屆滿兩年之際，美國國會正討論對基輔的新援助方案。不過前總統川普（Donald Trump）一再表示，讓美國承諾保衛北大西洋公約組織（NATO）其他30個成員國是不公平的。

川普今天在南卡羅來納州競選集會上發表講話，他提及在一次未具體說明的北約會議與另一位國家元首的對話。

川普表示：「會中有一位大國總統站起來說，『好吧，先生，如果我們不付錢，遭到俄羅斯攻擊，你會保護我們嗎？』我說，『你沒付錢，想當個賴帳的人嗎？』」

「不，我不會保護你。事實上，我會鼓勵他們（俄羅斯）為所欲為。你必須付出代價。你必須支付你的帳單。」

在川普發表這番言論之前，參議院共和黨議員7日拒絕同意一項朝野協商出來的法案，該法案包括向烏克蘭提供急需的新資金、援助盟友以色列，以及解決美墨邊境危機的改革。

白宮發言人貝茨（Andrew Bates）在今天晚上一份聲明中表示：「鼓勵殘暴政權入侵我們最親密的盟友，實在是令人震驚與精神錯亂。」

貝茨補充說：「拜登總統將繼續加強美國的領導地位，而不是呼籲戰爭和助長瘋狂的混亂。」（譯者：屈享平/核稿：楊昭彥）1130211

#川普
#北約
#俄羅斯
延伸閱讀
川普大有再上台之勢 歐洲重現自擁核武聲音邊境移民法案國會闖關失敗 川普額手稱慶拜登健康問題再成美國大選焦點 分析：民主黨換人選總統難度高黨團會議選舉料勝出 川普篤定贏得內華達州黨內提名
川普
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
邊境移民法案國會闖關失敗 川普額手稱慶
172.30.142.11