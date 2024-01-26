川普大有再上台之勢 歐洲重現自擁核武聲音

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（中央社布魯塞爾25日綜合外電報導）隨美國前總統川普大有重掌白宮之勢，歐洲議會最大黨黨魁韋柏（Manfred Weber）呼籲歐洲應認真準備沒有美國相挺下作戰的場景，也要建立屬於歐洲自身的核保護傘。

政治新聞網Politico.eu指出，韋柏是現任歐洲人民黨（EPP）黨主席。親歐、中間偏右的歐洲人民黨匯聚44個國家的83個政黨與團體，是歐盟最大跨國中間偏右政黨，可望於今年6月歐洲議會選舉時成為第一大黨。

韋柏稱川普與俄國總統蒲亭為攸關2024年事態發展的兩大關鍵人物。川普過去質疑北約功能、揚言歐盟各國若不願多花錢在國防就不想再防衛歐洲，本月先後在愛荷華州與新罕布什爾州的初選大勝共和黨內對手、幾篤定將再次代表共和黨角逐白宮寶座後嚇到歐洲。

在德國也極具影響力的韋柏於訪問完基輔的返程火車上接受Politico.eu訪問時說：「我們固然希望北約堅若磐石，然而歐洲也必須強大到就算川普回鍋或沒有北約，也能捍衛自己。不管美國誰當選，歐洲都必須能在外交政策上自主，並能獨立保衛自己。」

如此也涉及複雜的歐洲核武防禦議題。北約目前極度依賴部署於比利時、德國、義大利、荷蘭和土耳其等地6座空軍基地的美國核彈頭。

韋柏說：「歐洲必須建立嚇阻能力，我們必須能靠自己來嚇阻對手或自保。我們都知道在最後關頭，核武選項才是那個最具決定性的角色。」

目前歐盟內唯一能在核武上擔負要角者是擁有約300枚核彈頭的法國。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）曾於2020年呼籲就法國核嚇阻力量在歐洲集體安全中的作用展開戰略對話時，提出過以法國為首的歐洲核嚇阻構想，但不為德國所採納。

但按韋柏的說法，讓法國核嚇阻力量扮演歐洲集體安全要角「此其時矣」。

不屬歐盟但仍是歐洲另一核武強權者是擁有不到260枚核彈頭的英國。韋柏表示「也許，我們現在已到了原本可能是英國脫歐十年或幾十年後才要面對的時刻：與我們的英國朋友為這個議題進行建設性對話」。

韋柏認為，英國如今在確保自身安全方面也遇到困難，包括快沒錢養自己的兩艘航艦，也很難維持自身的戰力，也許現在與英國展開有系統的相關對話是正確時機。（譯者：陳亦偉）1130126