更多編輯台推薦新聞：
日本旅遊怎麼換日圓最划算？刷卡領現鈔有手續費嗎？QA一次看
生活

日本旅遊怎麼換日圓最划算？刷卡領現鈔有手續費嗎？QA一次看

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

罕見姓氏背後有故事 祖先躲避株連九族改諧音、乾隆賜姓平埔族
生活

罕見姓氏背後有故事 祖先躲避株連九族改諧音、乾隆賜姓平埔族

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
川普
新聞專題
川普1/300
首頁 / 國際

科羅拉多州禁川普參選 裁決遭美最高法院質疑

2024/2/9 10:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國科羅拉多州法院禁止川普再次競選總統，最高法院今天似乎準備推翻這項裁決。

在兩個小時激烈辯論後，美國最高法院的保守派與自由派成員，都對於讓每州各自決定哪些候選人可以參加今年11月的總統大選表示憂心。

這是2000年總統大選共和黨的小布希（George W. Bush）僅以些微優勢領先民主黨的高爾（Al Gore），最高法院擋下佛州重新計票以來，提交法院最重要的選舉法案件。

擺在9名大法官面前的問題是，川普是否因涉參與叛亂，即2021年1月6日其支持者襲擊美國國會山莊，而沒有資格參加科羅拉多州的初選。

科羅拉多州的最高法院去年12月引用憲法第14修正案，裁定在2024年共和黨黨內初選中聲勢領先的川普，因涉國會山莊襲擊案應被排除在選舉之外。

川普委任律師、前德州檢察長密契爾（Jonathan Mitchell）否認國會山莊襲擊案構成叛亂罪，並稱只有國會才能取消候選人資格。

密契爾指出：「科羅拉多州最高法院的裁決是錯誤的，應該被推翻。」他還說，這將「奪走數千萬美國人可能投下的票」。

代表科羅拉多州選民提出此案的律師莫瑞（Jason Murry）反駁說，第14修正案明定任何人誓言支持與捍衛憲法後，卻從事「暴動或叛亂」，將禁止擔任公職。

77歲的川普在佛州對記者表示，他希望裁決對他有利。

川普指出自己在共和黨民調居領先地位，他說：「你能對到處領先的人說：『嘿！我們不會讓你參選嗎？』你懂的，我認為這很難做到，但我把這個留給最高法院去裁決。」（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1130209

#川普
#美國最高法院
#科羅拉多州
#美國
#總統大選
川普
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
共和黨內華達州初選「以上皆非」勝出 海利臉上無光
172.30.142.231