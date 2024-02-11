邊境移民法案國會闖關失敗 川普額手稱慶

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）有望重掌白宮大位的美國前總統川普（Donald Trump）今天大聲慶賀美墨邊境移民法案在國會闖關失敗，同時矢言一旦勝選，他將在上任第一天就實施大規模的移民「驅逐行動」。

美國聯邦參議院在7日以49比50的投票結果，否決1180億美元包裹法案，這項朝野花了數月時間才協商出來的跨黨派法案不能過關，凸顯川普鐵腕控制共和黨籍議員，也顯示黨籍同志迎合川普想望，否決總統拜登（Joe Biden）的移民政策構想。

川普今天在南卡羅來納州的一場造勢大會上說：「我們不要忘記，本週我們取得保守派都應慶祝的一大勝利，我們粉碎了狡猾的拜登災難性開放邊界的法案。」

法新社報導，川普想利用拜登在移民問題上的弱點，而共和黨議員在川普施壓下，似乎鐵了心在11月大選之前對任何邊境改革法案按兵不動。

內含移民項目的1180億美元方案不能過關，接下來國會下週將討論950億美元包裹計畫，其中包含援助烏克蘭、以色列和台灣的資金。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1130211