華郵：拜登「文件門」調查報告將出爐 檢方不起訴

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）華盛頓郵報今天報導，美國司法部準備在未來幾天公布拜登「文件門」的特檢報告，內容將會批評總統拜登及其幕僚不當保留機密文件，但檢察官並不打算為此提出刑事起訴。

美國總統拜登（Joe Biden）位於德拉瓦州的寓所和其擔任副總統期間的私人辦公室先後被人發現不當保留政府機密文件，促使美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）去年1月任命獨立特別檢察官赫爾（Robert Hur）負責調查此案。

前美國總統川普（Donald Trump）目前也面臨涉及不當處理機密文件的指控。

法新社報導，極有可能在今年11月美國總統大選再次與拜登對決的77歲川普，去年6月對非法持有國防資訊、串謀妨礙司法公正及做出虛假陳述等多項控訴都表示不認罪。

川普被另一名特檢史密斯（Jack Smith）起訴，遭控卸任總統後還持有核武及國防等最高機密資料，危及國家安全。

法新社引述華郵報導指出，拜登與川普兩人經調查後檢方發現的事證有重大差異。拜登「文件門」涉及的文件數量不到20份，但對川普的調查卻在他家中找到約300份文件。

報導指出，川普還疑似試圖誤導調查人員，但拜登配合調查，並在去年10月和數十名前任及現任幕僚一起接受赫爾問話。

拜登幕僚告訴華郵，由於「幕僚做事馬虎」，導致這些文件無意間落在拜登寓所及辦公室。（譯者：侯姿瑩/核稿：嚴思祺）1130207