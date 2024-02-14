無視拜登請求 美眾院議長擋援烏克蘭以色列台灣法案

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長強生今天無視總統拜登請求，阻擋包含對烏克蘭、以色列和台灣的援助法案。拜登認為，通過這項法案對於對抗「俄國獨裁者」俄羅斯總統蒲亭至關重要。

曾擔任美國一屆總統的川普（Donald Trump）可能在11月大選中挑戰拜登（Joe Biden），強生（Mike Johnson）與拜登合作密切。法新社報導，強生告訴記者，他甚至無意允許對這項法案進行表決。

共和黨籍的強生日前暗示不會針對這一法案進行審議表決。他透過新聞稿表示，這項法案缺乏真正的邊界安全條款，「在參議院沒有針對邊界政策提出任何改變的情況下，眾議院將不得不繼續在這些重要議題上，依照自身意志行事」，「美國應當得到比參議院現狀更好的待遇。」

美國聯邦參議院今天稍早表決通過這項953.4億美元的援助法案，這筆資金主要用於親西方烏克蘭的安全，以及美國首要戰略重點以色列和台灣。其中包括約600億美元用於援助烏克蘭、140億美元援助以色列，以及48.3億美元援助包括台灣在內的印太夥伴。

拜登在白宮表示，幫助美國的盟友是基本責任，尤其是援助兩年來努力抵禦俄羅斯入侵的烏克蘭。

拜登在發表電視談話時5度提到：「歷史正在見證。」這名民主黨籍總統還說：「支持這項法案就是在對抗蒲亭（Vladimir Putin），而反對它便正中蒲亭下懷。」

在川普鼓勵俄國攻擊未能履行財務承諾的北大西洋公約組織（NATO）成員國後，拜登猛烈抨擊川普。

拜登認為，川普對待西方軍事聯盟北約的行徑像是在收取「保護費」。他說：「天啊，這太蠢了，這是可恥的，也很危險，這不是美國的作風。我們的歷史上從未有任何總統向俄羅斯獨裁者低頭。」（譯者：王嘉語/核稿：徐崇哲）1130214