美參院通過援烏以台法案 眾院能否過關仍有變數

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（中央社記者江今葉華盛頓13日專電）美國聯邦參議院今天上午表決通過包含對烏克蘭、以色列和台灣的953.4億美元援助法案，不過法案能否順利在眾議院通過，仍有變數。前美國總統川普公開反對提供更多援助，不少共和黨人支持他的看法。

參議院今天上午5點多針對這項援外方案展開最後投票，在22名共和黨議員支持下，以70票支持、29票反對，順利通過。這項援外法案總額達953.4億美元，其中包括約600億美元用於援助烏克蘭、140億美元援助以色列，以及48.3億美元援助包括台灣在內的印太夥伴。

參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）隨後發表講話表示，透過這項國家安全法案，參院兌現對需要物資的烏克蘭人、需要救濟的無辜巴勒斯坦百姓、需要支持的以色列人，和在印太、紅海巡邏與世界各地美國軍人的承諾。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在法案通過後也透過社群網站X平台表示，美國持續提供援助有助於從俄羅斯的恐怖攻擊中拯救人們的生命。

儘管法案獲得共和黨參議員的支持順利過關，但能否在共和黨占多數的眾議院闖關成功，仍存在變數。前美國總統川普（Donald Trump）公開反對提供更多援助，不少共和黨人支持他的看法。

共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）昨天暗示不會針對這一法案進行審議表決。他透過新聞稿表示，這項法案缺乏真正的邊界安全條款，「在參議院沒有針對邊界政策提出任何改變的情況下，眾議院將不得不繼續在這些重要議題上，依照自身意志行事」，「美國應當得到比參議院現狀更好的待遇。」

這項援外法案是美國總統拜登（Joe Biden）於去年10月提出，白宮多次表示，若國會未能順利通過對烏克蘭的援助，將不利基輔在俄國入侵將滿2年之際持續抗敵。

拜登日前在白宮與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）會晤時也表示，「一旦美國國會不能通過相關法案，無法援助烏克蘭，將猶如犯下過失犯罪，這令人無法忍受。」（編輯：陳慧萍）1130213