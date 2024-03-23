Truth Social將上市 川普有望獲960億元救命財

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（中央社紐約22日綜合外電報導）股東今天批准一項合併案，讓美國前總統川普的社群媒體企業得以在美國上市，由於他的財產恐遭沒收，這筆錢可能成為川普的救命稻草。

法新社報導，經過多次延期後，投資人投票通過數位世界併購公司（Digital World Acquisition）和社群平台Truth Social母公司川普媒體科技集團（Trump Media & Technology Group, TMTG）合併案。

此舉可能為川普提供約30億美元（約新台幣960億元），他因為詐欺案遭紐約法官判罰鉅款，上訴期間必須支付約4.54億美元保證金，儘管可能好幾個月後他才能動用這些資金。

將再次角逐白宮大位的川普在2021年1月帳號被臉書（Facebook）和推特（Twitter）停權後，自己創辦了 社群媒體Truth Social。

川普在2020年總統大選輸給拜登，呼籲支持者推翻大選結果，造成大批支持者闖入美國國會大廈，引發暴力事件後，社群媒體網站史無前例大動作凍結川普的帳號，他的帳號遭封鎖2年後已恢復。

路透社報導，雖然下一步是讓交易在下週完成，但未來充滿不確定性。數位世界併購公司前執行長奧蘭多（Patrick Orlando）以及川普前商業夥伴林廷斯基（Andy Litinsky）和莫斯（Wes Moss）分別提起訴訟，要求為他們之前在該交易中所做的工作，獲得更多股份。

目前尚不清楚這些案件將如何以及何時解決。即使交易於下週完成，根據川普先前同意的條款，公司合併後，他在6個月內不得出售手中股票，也不能將這些股份作抵押借款。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1130323