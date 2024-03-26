保護兒少心理健康 佛州限制16歲以下者使用社媒

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（中央社邁阿密25日綜合外電報導）隨著社群媒體網站對青少年的影響引起愈來愈多關注，美國佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）今天簽署一項法律，限制16歲以下未成年人使用社媒平台。

綜合法新社和路透社報導，佛州13歲以下的孩童將無法註冊社群媒體帳號，14歲和15歲的青少年則需家長同意才能使用此類平台。支持者認為，這項措施將保護孩童免受網路對心理健康的戕害。

相關措施將要求社媒平台撤銷14歲以下者和未經家長同意的16歲以下者帳號，並使用第三方驗證系統來篩出未達規定年齡者。

儘管各界對社群媒體感到擔憂，這條法律也引發了人們對言論自由的關切，與此同時，右翼佛州政府正在推動具爭議的「家長權利」立法，其中對教育影響甚鉅。

迪尚特說，議員正「試圖協助家長應對教養孩子時所面臨的艱難局面」。

佛州共和黨籍眾議院議長雷納（Paul Renner）表示，社群媒體充斥人口販運和戀童癖等風險，「社群媒體平台對我們孩子的心理健康造成了毀滅性影響」。

大多數平台要求用戶必須年滿13歲，但在執行方面卻幾無作為，而全國民眾正日益關切社群媒體對兒少發展及學習的影響。

然而，部分人士也擔憂這條法律恐開創限制網路言論自由的先例。

1月宣布退出共和黨初選的迪尚特曾多次表示，家長對影響孩子的決定應享有更多控制權，尤其是在教育方面。

佛州和其他州推動的「家長權利法案」旨在加強家長在教養孩子的過程中享有的基本權利，包括有權決定孩子接收的特定訊息，法案爭議點在於禁止在課堂教導有關性傾向與性別認同的課程。

迪尚特先前否決一項更嚴格的社群媒體禁令，該禁令將禁止16歲以下孩童使用社群媒體。

他當時表示，必須在家長權利、隱私問題和言論自由之間更妥善取得平衡。

修改過後的版本允許年齡較大的孩子經家長同意後使用社群媒體。此法預計自2025年1月1日開始施行。

迪尚特在聲明中說，「社群媒體以多種方式傷害兒童」，他還說，這項立法將「賦予家長更多能力來保護孩子」。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1130326