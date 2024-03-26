川普封口費案延期申請遭拒 法官：4/15選陪審團

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（中央社紐約25日綜合外電報導）美國前總統川普封口費案，紐約法官今天駁回延後開庭的請求，並下令4月15日展開陪審團選任程序。換句話說，再過3週，川普就將成為首位面對刑事庭審的美國前總統。

法新社報導，承審法官莫城（Juan Merchan）駁回川普律師團隊欲進一步延後豔星封口費案庭審日期的訴求，並下令於4月15日展開陪審團選任工作。

這位共和黨籍總統參選人痛批，這場即將展開的庭審和所有針對他的案件都是民主黨籍現任總統拜登的「選舉干預」手段。

川普說：「我不曉得你們怎麼能在選舉期間進行庭審。這不公平。」

川普面臨多起刑事訴訟，除了紐約的封口費案，還有佛州的機密文件案、喬治亞州的試圖推翻選舉結果案，以及華府的國會暴動案。

雖然川普成功讓其他案件的庭審延期，但法官莫城今天針對封口費案做出決定後，等於啟動了庭審程序，外界將有可能看到一位前總統兼極有可能再度入主白宮的參選人淪為一名重罪犯。

當媒體問川普是否會在封口費案中出庭作證時，川普說自己「出面作證毫無問題」。

77歲的川普今天雖在刑事訴訟上遭遇挫折，在民事案卻有斬獲。他今天在紐約的金融詐欺案中，原本可能讓他破產的4.54億美元保證金獲法官砍至1.75億美元，並有額外10天時間籌出這筆錢。

他說：「我十分尊重上訴部門的這項決定，我將在10天內迅速以現金和擔保債券或證券等支付1.75億美元。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1130326