強生首度表態助推援烏克蘭法案 共和黨眾議員主張刪減金額

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（中央社記者石秀娟華盛頓14日專電）美國一項援助烏克蘭的法案在眾議院卡關超過一個月，烏克蘭彈藥短缺問題難解。遭批不願讓法案表決的眾議院議長強生今天終於表態，首度承諾將推動這項法案。這項援外法案的援助對象也包括以色列和台灣。

美國新聞網站POLITICO報導，強生（Mike Johnson）今天接受該網站訪問時指出，他預期這項援外法案會在民主黨的支持下通過。他也說，考慮把烏克蘭、以色列的援助分開在兩個法案處理。

美國有線電視新聞網CNN報導，這項法案2月在參議院表決時獲得跨黨派的支持，但在眾議院已經擱置多週。強生今日的談話是他對這項法案最清楚的表態，也代表他承諾將會把法案交付表決。

CNN指出，強生計畫透過「暫停適用議事規則」（suspension calendar）的議事方式讓法案快速通過，這需要跨過2/3的門檻，這代表他將會需要許多民主黨的支持。

烏克蘭對抗俄羅斯入侵的戰爭進入第3年，彈藥短缺是當前最棘手的問題。根據參議院通過的援外法案，總額達953.4億美元，其中約600億美元用於援助烏克蘭、140億美元援助以色列，以及48.3億美元援助包括台灣在內的印太夥伴。

在參院表決前，可能代表共和黨參選總統的川普（Donald Trump）即發言公開反對再度無償援助烏克蘭，要改用貸款方式。

POLITICO報導，有共和黨議員已警告強生，推動援外法案可能讓他跟前任議長麥卡錫（Kevin McCarthy）一樣面臨遭罷黜的後果。

為推動這項法案在眾議院過關，有民主黨議員連署循「院會請願書」（discharge petition）程序，盼不經議長處理而讓法案表決。這項作法必須有過半數218人的連署支持。目前民主黨有213席，但部分民主黨議員可能因加薩走廊情勢對援助以色列方案有所保留。

另有共和黨議員提出對案，主張刪減援烏金額，並將法案與非法移民議題掛鉤，在法案中納入嚴格的邊境安全措施。（編輯：陳慧萍）1130315