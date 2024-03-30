澤倫斯基：若無美援 烏克蘭軍隊將須步步後撤

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔29日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基在一篇今天刊出的訪談中說，若得不到美國承諾的軍事援助，烏軍將不得不「一步一步」撤退。美國的援烏方案正因意見分歧而卡在國會。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）接受「華盛頓郵報」（Washington Post）訪問時說：「如果沒有美國的支持，就意味著我們沒有空防，沒有愛國者飛彈（Patriot missiles），沒有電子戰干擾器，沒有155毫米砲彈。」

「這代表我們要走回頭路，撤退，一步一步，一點一點…我們試圖找到不用撤退的辦法。」

他還說，彈藥短缺意味著「必須省著用。怎麼做？當然是後撤。把前線縮短。如果前線崩潰，俄羅斯人可能會進入大城市」。

路透社報導，民主黨籍的美國總統拜登呼籲共和黨掌控的聯邦眾議院通過軍事和財務援助方案，但眾院議長強生（Mike Johnson）以國內事務優先為由，已擱置這項方案數月。澤倫斯基昨天在電話中告訴強生，通過這項方案至關重要。

俄軍上月占領烏東城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka），後來也取得些微成果，但前線數月來幾乎沒有變化。

澤倫斯基在訪談中說，烏克蘭用國產武器和防空系統彌補飛彈短缺的問題，「但這還不夠」。

俄烏戰爭打了兩年多，數週來，俄軍加強攻擊烏國能源和其他基礎設施。烏軍則難有進展，澤倫斯基說，政府打算繼續攻擊俄國境內目標，包括煉油廠。

他說，美方對烏克蘭這波攻擊的反應「並不積極」，但烏國用的是自己的無人機。

他說：「我們是用自己的無人機。沒人能不准我們用…如果沒有空防來保護我們的能源系統，結果俄羅斯人來攻擊，我就想問：我們為何不能反擊？」

澤倫斯基還說：「他們的社會得學著在沒石油、沒柴油、沒電的情況下過日子。俄羅斯停手，我們就停手。」（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1130330