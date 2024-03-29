美國AI新規要求聯邦機構加強安全 提升透明度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國白宮今天表示，隨著政府在各領域廣泛運用人工智慧（AI），聯邦機構須在今年12月1日前採取「具體保障措施」，以維護美國民眾權利與安全。

路透社報導，白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）通令各聯邦機構，要求監控、評估和測試人工智慧「對公眾的影響，降低演算法辨別風險，並將政府如何使用人工智慧透明化」。各機構也須進行風險評估，並設定運作和管理指標。

白宮表示，各機構「在以可能影響美國民眾權利或安全的方式使用人工智慧時，要有具體的保障措施」，包括詳細公開揭露，以便公眾知道政府如何，以及何時使用人工智慧。

美國總統拜登去年10月簽署行政命令，援引「國防生產法」（Defense Production Act），要求對國家安全、經濟、公共衛生或安全構成風險的人工智慧系統開發商在向大眾發布前，先與美國政府分享安全測試結果。

白宮今天表示，新的安全措施將保障航空旅客可選擇不使用美國運輸安全局（Transportation Security Administration, TSA）的臉部辨識技術，也不會延誤查驗時間。

當人工智慧在聯邦保健中用於支援診斷決策時，人類必須監督相關程序，「以驗證人工智慧工具產生的結果」。

「生成式人工智慧」可以根據開放式指令創作文字、照片和影片，它的出現既令人興奮，也讓人擔心可能導致失業、顛覆選舉，甚至支配人類並產生災難性影響。

白宮要求政府機構發布人工智慧使用清單，報告有關人工智慧使用的指標，並在不構成風險的情況下，發布政府擁有的人工智慧程式碼、模型和數據。

拜登政府列舉了聯邦機構正利用人工智慧所進行的工作，包括聯邦緊急事故管理總署（Federal Emergency Management Agency, FEMA）用以評估結構性颶風損害，美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention, CDC）用來預測疾病傳播與檢測鴉片類藥物的使用。

美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）也正利用人工智慧協助「消除主要大都會地區的空中交通壅塞，改善旅行所需時間」。

白宮計劃僱用100名專業人員提升人工智慧的安全使用，並要求聯邦機構在60天內指定人工智慧首長。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1130329