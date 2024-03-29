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美野生動物保護法遭川普削弱 拜登予部分恢復

2024/3/29 12:55
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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國總統拜登政府今天宣布進一步保護瀕危物種及其棲息地，恢復遭前總統川普削弱的一系列法規。

新修訂規則被吹捧為拜登致力因應氣候變遷的證據，不過一些環保團體表示，這些改變並未完全恢復所需的保護措施。

法新社報導，美國魚類暨野生動物管理局（The US Fish and Wildlife Service）局長威廉斯（Martha Williams）在新聞稿中表示：「這些法規的修訂，強調我們致力於運用所有工具來力阻瀕危物種數量的下降，並促進族群數量的穩定。 」

美國主要的野生動物保護措施在1973年「瀕臨滅絕物種保護法」（Endangered Species Act）落實，此法被認為拯救了許多美國標誌性物種，但2019年川普政府削弱了其中一些措施；包括允許企業在指定為物種「關鍵棲地」的地方興建道路、鋪設管線、設立礦場與進行其他工程。

如今拜登政府雖恢復部分措施，但一些環保組織抱怨拜登政府未能扭轉川普在2019年所做的各種改變，當時的做法為進一步傷害美國野生動物奠定基礎。

非營利公益法律事務所「地球正義」（EarthJustice）的律師卡布托（Drew Caputo）聲明指出，拜登政府本來有機會完全扭轉「瀕臨滅絕物種保護法」及其保護的瀕危物種所遭受的損害，但只做了一半。

美國生態保護團體「喜艾拉協會」（Sierra Club）執行董事傑洛斯（Ben Jealous）也呼籲美國政府進一步「終結川普替野生動物所製造的噩夢」。

傑洛斯聲明表示：「此時此刻，我們應該聽取科學家的意見，並採取緊急行動，拯救生物多樣性，而不是放任川普破壞環境保護措施、出賣生態給大企業的行為繼續下去。」（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1130329

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