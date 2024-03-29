拜登紐約募款 抗議者痛批美政府支持以色列

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（中央社紐約28日綜合外電報導）美國總統拜登今天在紐約募款活動上獲得歐巴馬和柯林頓這兩位民主黨籍前任總統站台支持，但活動進行過程中不時遭到反對美國政府支持以色列政策人士的抗議。

路透社報導，拜登和歐巴馬今天下午搭乘總統座機「空軍一號」（Air Force One）一同抵達紐約，並與柯林頓在數以千計賓客面前，於無線電城音樂廳（Radio City Music Hall）參與由「深夜秀」（The Late Show）主持人史蒂芬柯貝爾（Stephen Colbert）主持的一場討論。主辦單位表示，這場活動募得逾2500萬美元（約新台幣8億元）。

但有與會者不時在場內叫喊打斷募款活動，抗議拜登在以哈戰爭中支持以色列。這場戰爭已導致加薩（Gaza）超過3萬人死亡。

抗議民眾高喊：「拜登，你真可恥。」

歐巴馬表示，拜登在以色列議題上「道德清晰」，願意在這場辯論中聽取各方意見並找到共識。

當場內一名抗議者打斷歐巴馬時，這位前總統反駁道：「你不能自說自話，不聽回答…這就是另一方會做的事情。」

柯林頓表示，拜登任內的經濟數據明顯超越川普政績。他說，「他對美國是有益的」，值得連任。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1130329