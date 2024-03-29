拜登盼廣設50萬座EV充電站 兩年多來只蓋7座

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國總統拜登誓言2030年底前為全美打造50萬座充電站，讓美國民眾能安心改買電動車（EV），然而在國會撥款75億美元兩年多來，只在4個州設好7座，進度遙遙落後。

隨拜登政府推出針對汽、卡車排氣的新規範，充電站設置牛步化恐拖累向電動車轉型腳步。美國對車輛排放新規及氣候目標，都仰賴更多純電車或混合動力車上路。

華盛頓郵報指出，拜登2021年11月簽署的跨黨派基礎建設法（Bipartisan Infrastructure Law），裡面含75億美元用於廣設電動車充電站。

這筆錢有50億美元是經「公式撥款」（formula funding,根據特定公式或標準，將資金分配給不同機構或地區）下發個別州，執行「全國電動車基礎建設」（NEVI）－在主要高速公路沿線設快充網絡。

但聯邦公路管理局（Federal Highway Administration）資料顯示，兩年多下來只蓋好7座開放式充電站共38根充電樁。然按公眾政策機構分析，這些錢應足以架設多達2萬根充電樁或約5000個站點。

目前已蓋好並供使用的充電站只在夏威夷、紐約、俄亥俄與賓夕法尼亞4州，另有4個州尚在架設作業中。還有另外12個州剛獲得設站合約，但有多達17個州根本連計畫案都還沒提。

設站牛步化的部分原因是新充電設備比前幾代的快充設備標準更高。美國能源部表示，全美目前將近1萬個快充站裡，有2000多個是特斯拉的Superchargers，這是美國最可靠的快充系統，但當中只有部分可兼容他牌電動車。

大部分非特斯拉的快充系統，效能與可靠性上就為人詬病。很多電動車駕駛人批評福斯汽車（Volkswagen）子公司Electrify America的充電設備差勁。分析機構J.D. Power估計，這使得全美電動車駕駛人的充電成功率僅達80%。

拜登政府規定新設的快充站運作妥善率需達97%，設站離州際公路不得遠於1.6公里，此外還有許多要求。

各州面臨的挑戰還包括申請許可通過不易及偏遠地區充電站供電難題。專家指出，每座充電樁所需的最大電量約合20個家戶用電量，這對不諳充電設備的地方公用事業公司來說是一大包袱。

華郵指出，雖然「全國電動車基礎建設」（NEVI）的設站計畫能讓全美的快充量能提升約50%，應能有效降低民眾對充電的疑慮並安心轉購電動車，但前提是各州得先讓畫餅成真。

智庫兼遊說團體「第三路線」（Third Way）交通創新副主任拉斯卡（Alexander Laska）說：「顯然各州在這方面動起來的意願，不如像我們這些其他人迫切。」（譯者：陳亦偉）1130329