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烏克蘭和談若排除俄羅斯 克宮稱荒謬且無濟於事

2024/3/26 15:28
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（中央社莫斯科26日綜合外電報導）克里姆林宮發言人培斯科夫在今天刊出的訪談內容中說，任何將俄羅斯排除在外的烏克蘭議題全球和平峰會都是「荒謬」的，且將以失敗收場，無法解決烏克蘭問題。

路透社報導，培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴俄羅斯新聞媒體「辯論與事實」周報（Argumenty i Fakty），俄羅斯與烏克蘭打兩年的戰爭，是為了保護自己免受西方威脅。

培斯科夫21日受訪時說：「烏克蘭問題可以在沒有俄羅斯參與的情況下解決嗎？答案清楚明瞭－沒有辦法。」在他受訪的隔一天，莫斯科郊外一座音樂廳發生大規模槍擊案。

他又說：「由於烏克蘭已成為西方集體手中的工具，在他們看來，烏克蘭打算在西方協助下向俄羅斯施加更多壓力、限制俄羅斯，並將俄羅斯棄之於發展的邊緣。而且，如果他們成功了，將毀掉俄羅斯。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）呼籲舉行國際和平峰會，瑞士今年稍早表示將主辦會議，正在討論會議日期與細節。

對於要求俄羅斯撤軍與恢復基輔1991年邊界的烏克蘭和平計畫，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已譴責這項計畫是行不通的。當時的邊界涵蓋克里米亞。俄羅斯已於2014年奪下並兼併克里米亞。

培斯科夫重申這項計畫是難以想像的，同時譴責歐洲聯盟（EU）與其他國家討論掌控俄羅斯資產的利潤並轉交給烏克蘭的計畫。

他說：「我認為歐洲人了解我們將對這類決定提出挑戰。這不是涉及一年的問題，而是關於數十年的問題。」（譯者：張曉雯/核稿：楊昭彥）1130326

#俄烏戰爭
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