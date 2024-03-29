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拜登一天募得8億競選資金 川普陣營批評活動浮誇

2024/3/29 15:56
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（中央社紐約28日綜合外電報導）美國總統拜登今天在紐約與前總統歐巴馬、柯林頓出席募款活動，為競選連任募得2500萬美元（約新台幣8億元）。同一天，拜登的對手、前總統川普出席一名殉職警員的守靈活動，主張恢復治安。

拜登的募款活動在曼哈頓（Manhattan）「無線電城音樂廳」（Radio City Music Hall）舉行，距離川普稍早出席紐約殉職警員狄勒（Jonathan Diller）守靈活動地點約1小時車程。

在拜登、歐巴馬與柯林頓參與喜劇演員史蒂芬柯貝爾（Stephen Colbert）主持的問答環節之前，歌手皇后拉蒂法（Queen Latifah）和莉佐（Lizzo）等人先炒熱氣氛。「時尚雜誌」（Vogue）總編輯安娜溫圖爾（Anna Wintour）也出席了這場活動。

不過，支持巴勒斯坦的示威群眾在場外抗議，場內也有數人在被帶離之前高聲表達理念。

拜登競選團隊在活動前就宣布募得超過2500萬美元，創下「新高紀錄」，且比川普整個2月募得款項還多。

川普競選團隊發言人史蒂文．張（Steven Cheung）則在社群平台X批評這場「浮誇的募款活動…來的都是菁英、與現實生活脫節的名流捐款人」。

77歲的川普稍早出席狄勒的守靈活動後發布簡短聲明說：「我們必須阻止（這種事）。我們必須恢復法律與秩序。」狄勒本月25日在臨檢汽車時遭槍殺身亡。川普沒有直接批評81歲的拜登。

川普的競選活動多半集中火力抨擊非法移民，並批評拜登怠於維護治安。

拜登與川普幾乎肯定可於夏天獲得各自政黨提名參加今年11月總統大選，這將是他們繼2020年大選之後第2度對決。

今天這場眾星雲集的募款活動展現了民主黨的募款能力。國家廣播公司新聞網（NBC News）提到，賓客可與拜登、歐巴馬與柯林頓合照，代價是10萬美元。

拜登的競選資金比川普充足，因為川普必須動用支持者的部分捐款支付他打數起官司的花費。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1130329

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