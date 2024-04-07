更多編輯台推薦新聞：
開車遇強震 消防署：先減速開警示燈停靠安全處
生活

開車遇強震 消防署：先減速開警示燈停靠安全處

一週大事／土耳其執政黨地方選舉挫敗 選民為何不滿艾爾段？
生活

一週大事／土耳其執政黨地方選舉挫敗 選民為何不滿艾爾段？

蘇花下清水橋震後毀損 日治舊橋荒廢逾50年改建重啟助疏運
地方

蘇花下清水橋震後毀損 日治舊橋荒廢逾50年改建重啟助疏運

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念
文化

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
川普
新聞專題
川普1/300
首頁 / 國際

加薩戰爭傷亡慘重 川普對以色列態度日益曖昧

2024/4/7 16:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）在以哈戰爭爆發初期，美國共和黨籍前總統川普高調宣稱自己是以色列的終極捍衛者，但隨著6個月過去、這場戰爭造成逾3萬3000人死亡後，川普在問鼎白宮之際，對以色列的支持程度日益曖昧不明。

法新社報導，很少避談特定話題的川普（Donald Trump），在最近2場訪談中，卻意興闌珊地評論以哈戰爭議題。

他4日與一名保守派電台主持人談到以軍的攻勢時說：「我不確定自己是否喜歡他們目前的做法。」

川普與以色列媒體交流時警告說，「炸彈正扔進加薩建築物」的影片，「對全球而言是非常糟糕的畫面」。他並向電台節目主持人修伊特（Hugh Hewitt）強調，「以色列正在輸掉公關戰」。

華府保守派智庫「美國企業研究所」（AEI）外交政策高級研究員蒲蕾可（Danielle Pletka）告訴法新社，「沒有人徹底確定川普對以哈戰爭的看法」，川普近來的言論聽起來更像是來自一位「媒體顧問」，而不是總統候選人。

對一些觀察家而言，川普曖昧不明的態度，最好從以哈戰爭對美國大選具有重大利害關係的角度來解釋，他目前正與有意爭取連任的民主黨籍總統拜登（Joe Biden）爭奪選票。

值此之際，拜登在處理加薩危機方面遭遇愈來愈多批評聲浪。（譯者：洪啟原/核稿：陳正健）1130407

#川普
#以色列
#美國
#總統大選
#以哈戰爭
川普
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
川普自比現代曼德拉：若因說真話入獄是「榮耀」
172.30.142.45