FBI擔心美國發生類似莫斯科音樂廳恐攻

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）今天在眾議院撥款委員會表示，FBI擔心美國可能會發生一場有組織的攻擊，類似上個月在莫斯科音樂廳造成100多人死亡的屠殺事件。

路透社報導，瑞伊今天在預算聽證會向議員們表示：「當我回顧自己的執法生涯時，我很難想像曾經有過這樣的時期，我們的公共和國家安全突然面臨如此頻仍的威脅。」

瑞伊說，「但我今天坐在這裡的情況即是如此。」

莫斯科郊區音樂廳3月22日發生恐攻事件，造成至少 144人死亡，這是俄羅斯20年來死亡人數最多的一次。

伊斯蘭遜尼派聖戰組織伊斯蘭國（Islamic State）的一個分支聲稱對這起攻擊事件負責，但俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在未提供任何證據的情況下，試圖將此事歸咎於烏克蘭。

美國官員一直擔心，受到以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在加薩的戰爭影響，特定個人或小團體可能會發動攻擊。

瑞伊在眾議院撥款委員會的小組證詞中表示，聯邦調查局愈來愈擔心莫斯科音樂廳的屠殺事件後，美國將發生有組織的攻擊。

根據瑞伊的書面證詞，截至2023年財政年度為止，聯邦調查局已啟動4000項國際恐怖主義調查。

瑞伊在精簡版的書面證詞中向議員表示，「令人愈來愈擔憂的是，本土可能會發生有組織的攻擊，類似於幾週前在俄羅斯音樂廳看到的「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）攻擊事件」。

瑞伊引用聯邦調查局對恐怖主義的憂慮，藉以說服議員增加給予聯邦調查局的預算，儘管他可能會面臨共和黨議員的強烈反對。

聯邦調查局已成為共和黨籍前總統川普（Donald Trump）及其盟友的主要攻擊目標，川普聲稱聯邦調查局對他不公，但是對他的政敵又變得態度軟弱。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1130412