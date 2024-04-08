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澤倫斯基：若沒有美方軍援 烏克蘭將輸掉戰爭

2024/4/8 08:34
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（中央社基輔7日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，如果美國國會不批准一項重大的軍事援助計畫，烏克蘭將輸掉與俄羅斯的戰爭。

法新社報導，俄軍目前正加強對烏東城市查西夫雅爾（Chasiv Yar）的攻勢；烏軍承認，這個前線城市周遭的戰況「艱難」且「激烈」，但堅稱其部隊正在奮力抵抗。

在雙方都加強空襲之下，俄國表示，一架烏克蘭無人機擊中了俄國2022年揮軍進入烏克蘭後不久即占領的札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）。

烏克蘭日益迫切地呼籲美國開始提供價值600億美元（新台幣1.9兆元）的援助計畫。這項計畫因共和黨人阻撓而在國會卡關數月。

澤倫斯基在視訊會議中表示：「有必要特別告訴（美國）國會，如果（美國）國會不幫助烏克蘭，烏克蘭就會輸掉戰爭。」

澤倫斯基還說，如果沒有援助，烏克蘭將「很難存活下去」， 「如果烏克蘭輸掉戰爭，其他國家將受到攻擊」。

俄羅斯近幾個月為尋求一鼓作氣攻下更多領土，因此日益加強對查西夫雅爾的襲擊。查西夫雅爾距離烏軍重要鐵路和後勤樞紐克拉莫托斯克（Kramatorsk）不到30公里。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1130408

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