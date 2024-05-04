傳美與G7討論 用被凍結俄資產收益援助基輔500億美元

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國正在與關係緊密的合作夥伴討論組成一個小組，向烏克蘭提供高達 500億美元（約新台幣1.6兆元）的援助，這筆巨額開銷將由被凍結的俄羅斯主權資產產生的收益支付。

彭博報導，知情人士透露，七大工業國組織（Group of Seven，G7）正在討論該計畫，美國力求6月在義大利舉行會議時達成協議。他們表示，關於這個話題的討論一直很艱難，達成協議可能仍需耗費數月時間。

這項計畫標誌華府對烏克蘭的強力支持；此前，美國拜登政府向烏克蘭提供610億美元的援助，因為黨派之爭被擱置數月後，4月獲國會表決通過。這項計畫也將再度為歐盟帶來壓力，迫使其放棄對動用遭凍結俄羅斯資產的反對意見。

美國財政部和白宮國家安全會議（White House National Security Council）發言人均拒絕置評。

當被問及此類由美國或G7部分國家提供援助資金，並由歐盟使用遭凍結俄羅斯資產償付的提議時，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）表示：「這是我們正在討論的事情。 」

葉倫今天受訪時說：「理想狀況是，我們希望整個G7都參與其中，成為其中一環，而不僅僅是由美國獨自完成。」

財務和軍事援助延後，促使烏克蘭官員示警俄羅斯在戰爭中取得突破的風險日益迫切，在此同時烏克蘭軍隊正努力應對彈藥供應日益減少的問題。

多數歐洲國家都反對直接沒收俄羅斯資產，並對此提議持懷疑態度，他們擔心這會破壞歐元的穩定，或讓他們遭受俄羅斯的報復。

知情人士表示，歸根結底，美國是在想辦法透過更好地動用被凍結俄羅斯資產所產生的利潤，迅速向烏克蘭提供最大可能的支持，而不只是少量支持。

其中一名知情人士表示，歐洲清算銀行（Euroclear）持有的俄羅斯主權資產到2028年可能會增至高達1900億歐元。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1130504